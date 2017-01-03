Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:26 Категория: Общество

Вчера в Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии. Были подведены итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2016 год.

С основным докладом выступил начальник ГУФСИН России по Челябинскому региону генерал-майор внутренней службы Виктор Брант.

На коллегии было отмечено, что в учреждениях ГУФСИН оперативная обстановка оставалась контролируемой и управляемой.

Положительная динамика наблюдалась в производственно-хозяйственной деятельности. Работа тыловых и коммунально-бытовых объектов оставалась устойчивой. В частности, новые объекты – баня-санпропускник с прачечной и котельная – по самым современным стандартам были оборудованы в кыштымской колонии ИК-10.

В рамках мероприятия были названы учреждения уголовно-исполнительной системы, занявшие лидирующие позиции по итогам 2016 года. Третье место заняла челябинская ИК-4, на второй строчке – магнитогорская колония ИК–18, на первом месте – кыштымская колония ИК-10.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ГУФСИН, оценки учреждениям выставлялись по многим позициям. В рейтинге учитываются показатели бухгалтерской, медицинской, производственной и многих других сфер деятельности исправительных учреждений. В частности, по кыштымской колонии лучшими признаны работа тыловой службы и оперативного отдела.

В прошлом году в рамках XX международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интеполитех-2016» кыштымская колония участвовала в конкурсе «Национальная безопасность». По его итогам ИК-10 награждена медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом за освоение и серийное производство универсального предупредительного ограждения.