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Кыштымская колония № 10 заняла лидирующие позиции в ГУФСИН Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:26 Категория: Общество

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Вчера в Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области состоялось расширенное заседание коллегии. Были подведены итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2016 год.

 

С основным докладом выступил начальник ГУФСИН России по Челябинскому региону генерал-майор внутренней службы Виктор Брант. 

 

На коллегии было отмечено, что в учреждениях ГУФСИН оперативная обстановка оставалась контролируемой и управляемой.

 

Положительная динамика наблюдалась в производственно-хозяйственной деятельности. Работа тыловых и коммунально-бытовых объектов оставалась  устойчивой.  В частности, новые объекты – баня-санпропускник с прачечной и котельная – по самым современным стандартам были оборудованы в кыштымской колонии  ИК-10.

 

В рамках мероприятия были названы учреждения уголовно-исполнительной системы, занявшие лидирующие позиции по итогам 2016 года. Третье место заняла челябинская ИК-4, на второй строчке – магнитогорская колония ИК–18, на первом месте  – кыштымская колония ИК-10. 

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе ГУФСИН, оценки учреждениям выставлялись по многим позициям. В рейтинге учитываются показатели бухгалтерской, медицинской, производственной и многих других сфер деятельности исправительных учреждений. В частности, по кыштымской колонии лучшими признаны работа тыловой службы и оперативного  отдела.

 

В прошлом году в рамках XX международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интеполитех-2016» кыштымская  колония участвовала в конкурсе «Национальная безопасность». По его итогам ИК-10 награждена медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом за освоение и серийное производство универсального предупредительного ограждения.

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