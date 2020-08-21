В Кыштыме мировые судебные участки возобновляют приём граждан

Сегодня, 11:07 Категория: Общество

130

0

С 24 августа на всех судебных участках мировых судей Челябинской области возобновляется личный приём граждан. При этом требование к посетителям использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы) сохраняется. В случае их отсутствия граждане на судебные участки допускаться не будут.



Для соблюдения постановлений и методических рекомендаций Роспотребнадзора средства индивидуальной защиты органов дыхания должны использовать мировые судьи и работники аппарата мировых судей; граждане, участвующие в судебных процессах; работники прокуратуры, полиции, других правоохранительных органов; административно задержанные лица.