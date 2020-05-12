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Кыштымский городской суд возобновил работу по рассмотрению судебных дел

Сегодня, 13:20 Категория: Общество
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Сегодня, 12 мая, на сайте Кыштымского городского суда появилась информация о возобновлении работы по рассмотрению судебных дел в полном объёме.

Учитывая необходимость соблюдения профилактических мер, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, ограничен доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Пропуск лиц, участвующих в судебных заседаниях, в здание суда осуществляется по предварительному вызову повесткой либо иным способом.

Приостановлен личный прием граждан. Рекомендуем подавать документы через раздел интернет-сайта суда «Подача процессуальных документов в электронном виде», либо направлять почтой России, в том числе заявления (запросы) на изготовление и выдачу копий судебных актов.

Выдача документов по поступившим в суд заявлениям (запросам) производится по предварительному вызову заявителя.

Всем гражданам, посещающим здание суда, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила социального дистанцирования, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маску).

Гражданам с признаками респираторных заболеваний следует воздержаться от посещения здания Кыштымского городского суда.

Контактные телефоны 8(35151) 44513, 8(35151) 44508, 8(35151) 44504, 8(35151)44544.

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Теги: Кыштымский городской суд Кыштым

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