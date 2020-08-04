Руководитель следственного управления Челябинской области проведёт приём для жителей Кыштыма

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Завтра, 5 августа, с 11:00 до 13:00 часов в следственном отделе по городу Кыштым (ул. Республики, 10) будет проведён приём граждан. В формате видеосвязи на вопросы ответит исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Степан Иванович Шульга.

Жалобы и обращения могут касаться проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, подведомственных органам Следственного комитета Российской Федерации, а также сведений о признаках преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Для записи на приём нужно позвонить в следственный отдел по городу Кыштым: 8(35151) 4-41-60, либо в отдел по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: 8 (351) 728-58-20.

Необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность. В ходе приёма в следственном отделе граждане должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

При себе нужно иметь документ – жалобу или обращение, к которым требуется приложить ответы заместителей руководителя следственного управления с отказом в удовлетворении требований по ранее рассмотренным жалобам.