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В Кыштыме на судебных участках мировых судей продлены ограничительные меры

Сегодня, 10:33 Категория: Общество
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В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 по 30 апреля включительно на всех трёх судебных участках мировых судей в Кыштыме приостановлен личный приём граждан.

 

Кроме того, как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Главного правления юстиции Челябинской области Елена Новикова, приём документов осуществляется по почте и в электронном виде, а также через размещённые на судебных участках боксы.


Мировые судьи рассматривают дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, дела в порядке приказного и упрощённого производства, а также те дела, все участники которых заявили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие

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Теги: Кыштым мировой суд прием граждан

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