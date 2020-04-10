В Кыштыме на судебных участках мировых судей продлены ограничительные меры

В Кыштыме с начала года возбуждено более 60 уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество» Сегодня, 16:37

В Кыштыме мошенница обещала жительнице нашего города снять порчу, а в результате завладела её золотыми украшениями Сегодня, 16:34

«Онлайн-театр» продолжает трансляции спектаклей Сегодня, 16:25

Проект «Герои и подвиги». Участник Великой Отечественной войны из Кыштыма Павел Васильевич Анисимов Сегодня, 15:55

Почему в Кыштыме горят квартиры, дома и автомобили? Названы основные причины пожаров Сегодня, 12:34

В Кыштыме для девятиклассников могут отменить сдачу экзаменов по выбору Сегодня, 12:20

Малый и средний бизнес исключён из плана проверок Управления Росреестра Сегодня, 11:57

В Кыштыме подведены итоги фотоконкурса «Лучше дома» Сегодня, 11:43

В 13:00 состоится прямой эфир с министром образования Челябинской области Александром Кузнецовым Сегодня, 11:43

В лесах и около озёр в Челябинской области проводятся рейды по выявлению нарушителей самоизоляции Сегодня, 11:20

За сутки в регионе подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом Сегодня, 11:02

В эту субботу, 11 апреля, на телеканале «ОТВ» прозвучит вся правда о коронавирусе Сегодня, 11:00