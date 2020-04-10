В Кыштыме на судебных участках мировых судей продлены ограничительные меры
Сегодня, 10:33 Категория: Общество
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В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 по 30 апреля включительно на всех трёх судебных участках мировых судей в Кыштыме приостановлен личный приём граждан.
Кроме того, как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Главного правления юстиции Челябинской области Елена Новикова, приём документов осуществляется по почте и в электронном виде, а также через размещённые на судебных участках боксы.
Мировые судьи рассматривают дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, дела в порядке приказного и упрощённого производства, а также те дела, все участники которых заявили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие