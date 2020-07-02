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В Кыштыме судебные приставы возобновляют личные приёмы граждан

Вчера, 11:35 Категория: Общество
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С 6 июля возобновится личный приём граждан и представителей организаций Кыштыма в местном отделении Управления Федеральной службы судебных приставов. Для соблюдения мер безопасности посетителям необходимо иметь при себе маски, перчатки и ручки. Не будут допускаться люди, обязанные соблюдать карантин.

Рекомендуется записываться на приём с помощью сервиса «Запись на прием» на официальном сайте ведомства https://fssp.gov.ru.

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Теги: Кыштым УФССП Приём судебных приставов

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