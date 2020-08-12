Исследования показали, что треть южноуральцев работают больше десяти часов в день

Сегодня, 12:07 Категория: Общество

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Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Челябинской области и выяснила. Выяснилось, что 33% южноуральцев посвящают решению рабочих вопросов более десяти часов в день.

44% респондентов трудятся от шести до десяти часов, и только 17% - менее шести часов.

Регулярно перерабатывают представители автомобильного бизнеса, сотрудники гостиниц и общепита, сфер добычи сырья, транспорта и логистики. Наименее напряженный рабочий день – у представителей науки и образования, а также сферы искусства, развлечений и масс-медиа.

– 61% жителей Челябинской области считают, что за последний год они стали работать больше. О растущей нагрузке чаще всего упоминали респонденты из сфер добычи сырья и закупок, а также банковские служащие и сотрудники транспортно-логистического сектора. Снижение рабочих оборотов сильнее всех ощутили топ-менеджеры и представители рабочих профессий, – рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.