В Кыштыме на рынке труда востребованы врачи, педагоги, бухгалтеры и представители рабочих профессий

Сегодня, 12:16 Категория: Экономика и бизнес

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Завтра в центре занятости Кыштыма будет работать горячая линия «Работа, доступная всем». В течение дня, с 9 до 17 часов, как работодатели, так и соискатели смогут получить любую интересующую информацию.

О городском банке вакансий и о порядке регистрации в центре занятости можно будет узнать по номеру 4-08-25; о временном трудоустройстве и о профобучении безработных граждан и о профобучении в рамках национального проекта «Демография» лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста и женщин, имеющих детей дошкольного возраста – 4-08-26.

По данным центра занятости населения, на сегодня в банке вакансий имеются 282 предложения. Востребованнее всего на рынке труда врачи различных специализаций. Им предлагают зарплату в 50 тысяч рублей ежемесячно. Также кыштымским работодателям требуются 23 учителя, в том числе и в частные школы. Заработная плата – от 14 до 35 тысяч рублей в месяц. Довольно большой спрос в настоящее время на швей, бухгалтеров и воспитателей.

Что касается мужских профессий, на предприятиях Кыштымского городского округа не хватает рабочих рук. Слесарям-ремонтникам обещают платить от 25 до 30 тысяч рублей в месяц, токарям – от 17 до 38 тысяч.

Из предприятий по количеству вакансий лидирует Кыштымское машиностроительное объединение. На сегодня здесь есть предложения от работодателя более чем по 20 профессиям.