Жители Челябинской области соскучились по коллегам

Сегодня, 11:37 Категория: Общество

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Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснила, по чему больше всего скучают россияне, в частности жители Челябинской области, работающие удалённо.

42 процента респондентов сообщили, что больше всего на дистанционном режиме работы им не хватает живого общения с коллегами, по 32 процента –что не хватает денег и движения, активности, фитнеса и спорта.

20 процентов соскучились по рабочей атмосфере – суете и шуму офиса. 17 процентов признали, что им не хватает работы, так как её стало меньше. Реже всего россияне скучают по утренним и вечерним пробкам, начальству.

И только 15 процентов сообщили, что с точки зрения работы им всего хватает и они ни по чему и ни по кому не соскучились.