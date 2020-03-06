Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Челябинская область заняла первое место по доле женщин, которых не взяли на работу на основании пола

Сегодня, 17:43 Категория: Общество
34
0

 

Служба исследований hh.ru провела опрос в Челябинской области и выяснила, кому в регионе легче искать работу – мужчинам или женщинам. Оказалось, что с отказами в трудоустройстве на основании пола женщины сталкиваются заметно чаще.

 

45 процентов женщин и 17 процентов мужчин из нашего региона заявили, что им хотя бы однажды отказывали в приёме на работу на основании их пола. При этом половина респондентов признались, что работодатели прямо озвучили эту причину, в остальных случаях соискатели сделали такой вывод самостоятельно по каким-либо признакам. Регион занял первое место по доле женщин, столкнувшихся с проявлением гендерной дискриминации при трудоустройстве.

 

Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме. Стоит отметить, что женщины 25-34 лет чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, нежели представительницы других возрастных групп.

 

–Также мы спросили женщин-соискателей Южного Урала, сталкивались ли они с какими-либо сложностями в поисках работы, будучи в следующих ситуациях: при наличии маленьких детей, при выходе из декрета, будучи не замужем, при отсутствии детей и при изменении семейного положения. Оказалось, что чаще всего с трудностями при трудоустройстве сталкиваются жительницы, не имеющие детей, – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым hh.ru HeadHunter Урал

Похожие публикации:

В Челябинской области началась активная работа по переобучению жителей для их дальнейшего трудоустройства

Социологи выяснили, какие проблемы больше всего волнуют жителей Южного Урала

В Кыштыме и власть женского рода, и первые позиции за женщинами

Борис Дубровский встретится с главами городов и районов

Рабочие по-прежнему в дефиците

Комментарии:

Добавить