Челябинская область заняла первое место по доле женщин, которых не взяли на работу на основании пола

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Служба исследований hh.ru провела опрос в Челябинской области и выяснила, кому в регионе легче искать работу – мужчинам или женщинам. Оказалось, что с отказами в трудоустройстве на основании пола женщины сталкиваются заметно чаще.

45 процентов женщин и 17 процентов мужчин из нашего региона заявили, что им хотя бы однажды отказывали в приёме на работу на основании их пола. При этом половина респондентов признались, что работодатели прямо озвучили эту причину, в остальных случаях соискатели сделали такой вывод самостоятельно по каким-либо признакам. Регион занял первое место по доле женщин, столкнувшихся с проявлением гендерной дискриминации при трудоустройстве.

Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме. Стоит отметить, что женщины 25-34 лет чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, нежели представительницы других возрастных групп.

–Также мы спросили женщин-соискателей Южного Урала, сталкивались ли они с какими-либо сложностями в поисках работы, будучи в следующих ситуациях: при наличии маленьких детей, при выходе из декрета, будучи не замужем, при отсутствии детей и при изменении семейного положения. Оказалось, что чаще всего с трудностями при трудоустройстве сталкиваются жительницы, не имеющие детей, – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.