Жительница Кыштыма не давала спать соседям топотом и телефонными сообщениями

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Общество

В рабочий день жительница многоквартирного дома громко топала и чем-то стучала с десяти часов вечера до двух часов ночи. Её соседка снизу сообщила об этом в дежурную часть кыштымской полиции.

Дежурный наряд тут же выехал по указанному адресу. После их визита шумная дама отправила соседке два смс-сообщения, в 23:21 и в 01:40 – мол, её вызов в полиции был ложный.

Однако полицейские всё же возбудили административное дело, материалы которого рассматривал мировой судья судебного участка № 3 города Кыштыма.

В судебном заседании обвиняемая утверждала, что в её день рождения к ней пришла приятельница, с которой они мирно пили чай. Около 22 часов к ней пришёл ещё и знакомый, с которым спустя час они проводили гостью.

Однако судья принял во внимание показания ещё четверых соседей – все они либо не могли уснуть, либо проснулись от громких звуков, доносившихся из её квартиры. Женщина оштрафована на 1000 рублей.

Напомним, согласно части 1 статьи 13 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», необходимо соблюдать тишину в рабочие дни с 22 до шести часов, а в выходные и праздничные – с 23 до восьми часов. И хотя в законе это не прописано, исключением, пожалуй, может стать только новогодняя ночь.