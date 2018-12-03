Жительница Кыштыма не давала спать соседям топотом и телефонными сообщениями Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Общество 0 В рабочий день жительница многоквартирного дома громко топала и чем-то стучала с десяти часов вечера до двух часов ночи. Её соседка снизу сообщила об этом в дежурную часть кыштымской полиции. Дежурный наряд тут же выехал по указанному адресу. После их визита шумная дама отправила соседке два смс-сообщения, в 23:21 и в 01:40 – мол, её вызов в полиции был ложный. Однако полицейские всё же возбудили административное дело, материалы которого рассматривал мировой судья судебного участка № 3 города Кыштыма. В судебном заседании обвиняемая утверждала, что в её день рождения к ней пришла приятельница, с которой они мирно пили чай. Около 22 часов к ней пришёл ещё и знакомый, с которым спустя час они проводили гостью. Однако судья принял во внимание показания ещё четверых соседей – все они либо не могли уснуть, либо проснулись от громких звуков, доносившихся из её квартиры. Женщина оштрафована на 1000 рублей. Напомним, согласно части 1 статьи 13 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», необходимо соблюдать тишину в рабочие дни с 22 до шести часов, а в выходные и праздничные – с 23 до восьми часов. И хотя в законе это не прописано, исключением, пожалуй, может стать только новогодняя ночь. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить