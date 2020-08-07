Кыштымцы продолжают участвовать в марафоне добрых дел

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В Челябинской области растёт количество присоединившихся взрослых и детей к флешмобу под названием «Кто, если не мы?»

Этот вопрос, прозвучавший от губернатора Алексея Текслера, получил широкое распространение среди жителей Челябинской области. Считая, что «мы» - это все южноуральцы, люди от своего имени стали записывать на смартфоны короткие видео, в которых они рассказывают о том, как малыми делами можно сделать мир вокруг лучше и добрее. Видео выкладываются на личных страницах участников в соцсетях и отмечаются хэштэгом #КтоЕслиНеМы.

К марафону добрых дел присоединилась Анастасия Назарова. Профессиональный хореограф вдохновляет женщин на саморазвитие и гармонию. Довольно продолжительное время Анастасия вместе с другими жительницами нашего города встречаются на берегу Верхне-Кыштымского пруда и занимаются йогой.

– В здоровом теле – здоровые мысли, – резюмирует Анастасия. – Кто, если не мы?

Участницей флешмоба стала и председатель уличного комитета, один из организаторов клуба «Весёлые петельки» Нина Куклева.

– Кто, если не мы передаст добрые семейные традиции внукам и научит всех желающих рукоделию? – резонно замечает Нина Константиновна.

Не остался в стороне и студотряд физкультурно-спортивного комплекса.

– В наше время крайне сложно отвлечь детей от гаджетов, – говори в видеоролике педагог такого отряда Арина Айриян. – Игры на улице они считают не такими интересными и весёлыми. Чтобы это как-то исправить, на площадках Кыштымского городского округа работают спортивно-педагогические отряды, которые и помогают вспомнить весёлые игры на свежем воздухе и с пользой провести время.

Социальный проект продолжается. Делайте хорошие дела, делитесь добром с людьми и не забывайте ставить хештэг #КтоЕслиНеМы.