Жители Кыштыма прошли в финал конкурса талантов Русской медной компании

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Вчера, 1 июня, стало известно о результатах конкурса «Таланты РМК». Для участия работники предприятий Русской медной компании должны были записать короткие видео, раскрывающие таланты их детей. На конкурс было прислано 60 заявок, десять из которых – от работников Кыштымского медеэлектролитного завода. Все участники из нашего города прошли в финал.



В младшей группе, по результатам интернет-голосования, первое место заняла Елизавета Мауль. Её родители работают в службе охраны АО «КМЭЗ».



Юный певец из Кыштыма Данил Довидовский получил приз зрительских симпатий.



Сразу трём детям кыштымских металлургов присвоены победы в специальных номинациях

Самым созерцательным участником признан Михаил Храмов, самой философской –Виктория Аношкина, самой креативной – Кристина Блиновскова.



Всех победителей и участников ждут подарки и дипломы.