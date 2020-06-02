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Жители Кыштыма прошли в финал конкурса талантов Русской медной компании

Сегодня, 11:19 Категория: Культура
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Вчера, 1 июня, стало известно о результатах конкурса «Таланты РМК». Для участия работники предприятий Русской медной компании должны были записать короткие видео, раскрывающие таланты их детей. На конкурс было прислано 60 заявок, десять из которых – от работников Кыштымского медеэлектролитного завода. Все участники из нашего города прошли в финал.


В младшей группе, по результатам интернет-голосования, первое место заняла Елизавета Мауль. Её родители работают в службе охраны АО «КМЭЗ».

Юный певец из Кыштыма Данил Довидовский получил приз зрительских симпатий.

Сразу трём детям кыштымских металлургов присвоены победы в специальных номинациях
Самым созерцательным участником признан Михаил Храмов, самой философской –Виктория Аношкина, самой креативной – Кристина Блиновскова.

Всех победителей и участников ждут подарки и дипломы.

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Теги: Кыштым РМК КМЭЗ конкурс талантов

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