Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Общество 0 Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Этот праздник очень близок труженикам нашей области, где сегодня в самых разных сферах жизни работают настоящие мастера, которые искренне любят и ценят своё дело. Уверен, именно честная и большая работа поможет нам всем преодолеть трудности, сделать много полезного на благо Челябинской области и всей России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях! Алексей ТЕКСЛЕР, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить