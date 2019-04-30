Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Общество

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Этот праздник очень близок труженикам нашей области, где сегодня в са­мых разных сферах жизни работают настоящие масте­ра, которые искренне любят и ценят своё дело. Уверен, именно честная и большая работа поможет нам всем преодолеть трудности, сделать много полезного на благо Челябинской области и всей России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

Алексей ТЕКСЛЕР,

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области.