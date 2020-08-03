Кыштымцы запустили новую акцию в социальных сетях

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Высаживание молодого дубка. Фото Аллы Алферовой.

Жители выкладывают короткие ролики с добрыми делами. Вот так послание губернатора Челябинской области Алексея Текслера «Кто, если не мы?» получило широкое распространение среди южноуральцев. Люди от своего имени стали записывать на смартфон короткие видео, в которых они рассказывают о том, как малыми делами можно ежедневно и понемногу улучшать окружающий мир. Небольшие видеоистории с хорошими поступками выкладываются на личных страницах в соцсетях и маркируются хештэгом #КтоЕслиНеМы.

Буквально за пару дней появился десяток совершенно разных, но таких близких по настроению роликов, снятых кыштымцами. В числе первых в нашем городе акцию поддержала экоактивистка, руководитель туристического клуба «Компас Урала» и скалолазного центра «СкАла» Алла Алферова. В видеоролике продолжительностью всего в 30 секунд жительница нашего города успела рассказать об экологическом воспитании подрастающего поколения.

– Каждый год я провожу экологические уроки в школах, – говорит Алла. – Рассказываю детям об экологической ситуации в мире, а в конце уроков садим с ребятами жёлуди. Дети растят молодые дубки у себя дома, а потом высаживают их на свои приусадебные участки, либо мы собираемся все вместе и высаживаем их на улицах города.

В одном из городских мест Алла Алферова вместе с учениками высадили 45 молодых дубков. Саженцы хорошо прижились, перезимовали и даже выдержали испытание июльской жарой этим летом.

– Кто, если не мы? – такими словами Алла завершила свой видеоролик.

Эстафету добрых дел подхватила и педагог станции юных туристов «Странник» Марина Устинова. В своём ролике она рассказала о программах «Юные коневоды» и реабилитационной верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Анна Устинова, чемпионка мира по спортивному ориентированию, тренер, также поддержала социальный проект. Она выложила на своей странице ВКонтакте ролик, в котором рассказала о преображении одной из стен здания почтового отделения в посёлке Слюдорудник. Анна вместе с неравнодушными жителями посёлка, среди которых были и школьники, украсили стену граффити с изображениями белоснежных журавлей.

– Дело осталось за малым, – отметила в ролике Анна Устинова. – Надо отремонтировать завалинку, сделать лавочки, поставить урны, повесить кашпо с цветами – и будет прекрасное место для общения.

Эстафету приняли и кыштымские десантники. В минувшее воскресенье, в День ВДВ, они возложили цветы к Вечному огню. В этом году кыштымское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» вышло с инициативой увековечить имя героически погибшего в Афганистане лейтенанта Станислава Самунина в названии одной из улиц нашего города. Жители эту идею поддержали и на карте Кыштыма появилась улица имени Станислава Самунина.

Социальный проект набирает обороты. Рассказать о добрых делах может каждый. Ищите видео с хэштегом #КтоЕслиНеМы и смотрите, как малые дела каждого из нас шаг за шагом улучшают жизнь людей вокруг.