Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём конституции

Автор: КР от Сегодня, 16:40 Категория: Общество

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю с Днём Конституции! Это знаменательная дата для каждого из нас. 12 декабря 1993 года российский народ на всеобщем референдуме принял Основной Закон, который провозгласил высшей ценностью человека, его права и свободы. Конституция даёт ясный образ того, какой мы все хотим видеть Россию. Но только от нас зависит, насколько точно воплотится в жизнь этот образ, будет ли каждый россиянин уважать закон, разумно распоряжаться своими правами, исполнять обязанности, всей своей повседневной деятельностью способствовать реализации положений, закрепленных в Конституции.

В этот праздничный и важный день желаю всем южноуральцам уверенности в своих силах и в будущем нашей Родины, успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер