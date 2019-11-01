Поздравление с Днём народного единства от губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Автор: КР от Сегодня, 16:31 Категория: Общество

Уважаемые южноуральцы, земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Мы все очень разные – по характеру, национальности, профессии, убеждениям. Но это не мешает нам быть вместе, делать общее дело, любить всем сердцем нашу Родину. Сегодня России нужна сильная экономика, социальная стабильность, крепкая духовная основа, сплочённость и мир. Я рад, что Южный Урал был и остаётся оплотом многонационального уклада и искреннего желания жить в согласии. Это всегда помогало нам преодолевать трудности, воплощать в жизнь большие и смелые проекты, оставаться одним из ведущих российских регионов. Впереди у нас много новых задач и общей созидательной работы.

Желаю вам мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей области и России!