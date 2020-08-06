В Кыштыме названы наиболее востребованные специальности

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Как сообщили сайту «КР» в Центре занятости населения города Кыштыма, на 1 августа на учёте состоит 712 безработных граждан. Средняя продолжительность безработицы – три месяца. При этом заявленная потребность в работниках составила 484 вакансии. Наиболее востребованные специальности: швея, врач, слесарь, учитель, водитель автомобиля. Более подробная информация о вакансиях на официальном сайте «Работа в России».

С начала года в Центр занятости населения Кыштыма обратилось 1022 человека, из них получили статус безработного 849. Удалось трудоустроить 183 человека.