В центре занятости населения Кыштыма назвали наиболее востребованные специальности

Вчера, 11:00 Категория: Общество

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С начала года в центр занятости населения Кыштыма обратилось 782 человека, из них получили статус безработного 694. Трудоустроен 104 человек.

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской службе занятости, на первое июля на учёте состоит 615 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы по городу составляет 3,09 процента. Наиболее востребованные специальности: швея, врач, слесарь, учитель, воспитатель.

Более подробная информация о вакансиях на официальном сайте «Работа в России».