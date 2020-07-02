В центре занятости населения Кыштыма назвали наиболее востребованные специальности
Вчера, 11:00 Категория: Общество
567
0
С начала года в центр занятости населения Кыштыма обратилось 782 человека, из них получили статус безработного 694. Трудоустроен 104 человек.
Как сообщили сайту «КР» в кыштымской службе занятости, на первое июля на учёте состоит 615 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы по городу составляет 3,09 процента. Наиболее востребованные специальности: швея, врач, слесарь, учитель, воспитатель.
Более подробная информация о вакансиях на официальном сайте «Работа в России».