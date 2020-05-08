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Ситуация на рынке труда в Кыштыме

Сегодня, 16:00 Категория: Общество
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Как сообщили сайту «КР» в центре занятости населения Кыштыма, по данным на 1 мая на учёте состоит 418 безработных граждан. Средняя продолжительность безработицы составляет два месяца. Уровень регистрируемой безработицы по городу – 2,12 процента.

Заявленная потребность в работниках составила 289 вакансий, 158 из них – по рабочим профессиям. Наиболее востребованные специальности: врач, швея, слесарь, учитель. Подробная информация о вакансиях на официальном сайте «Работа в России».

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Теги: Кыштым Центр занятости населения Ситуация на рынке труда

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