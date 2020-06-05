Ситуация на рынке труда в Кыштыме

Вчера, 09:00 Категория: Общество

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На 1 июня на учёте в кыштымской службе занятости состоит 508 безработных граждан. Средняя продолжительность безработицы – три месяца. Уровень регистрируемой безработицы по городу – 2,56 процента. Заявленная потребность в работниках составила 315 вакансий, 171 из них – по рабочим профессиям, с оплатой труда выше прожиточного минимума – 315.

Наиболее востребованные специальности: врач, швея, слесарь, учитель. Об этом сайту "КР" сообщили в Центре занятости населения города Кыштыма.

Более подробная информация о вакансиях на официальном сайте «Работа в России».