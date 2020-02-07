В Кыштыме названы наиболее востребованные специальности

Сегодня, 17:13 Категория: Общество

143

0

Как сообщили «КР» в центре занятости населения Кыштыма, с начала года статус безработных получили 49 кыштымцев, трудоустроено семь человек.

На первое февраля на учёте в кыштымской службе занятости состоит 206 безработных граждан.

Средняя продолжительность безработицы – четыре месяца. Уровень регистрируемой безработицы по городу – 1,05 процента.

Сейчас числится 265 свободных вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума, 124 из них – по рабочим профессиям.

Наиболее востребованные специальности: врач, швея, слесарь, инженер.