В Кыштыме названы наиболее востребованные специальности
Сегодня, 17:13 Категория: Общество
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Как сообщили «КР» в центре занятости населения Кыштыма, с начала года статус безработных получили 49 кыштымцев, трудоустроено семь человек.
На первое февраля на учёте в кыштымской службе занятости состоит 206 безработных граждан.
Средняя продолжительность безработицы – четыре месяца. Уровень регистрируемой безработицы по городу – 1,05 процента.
Сейчас числится 265 свободных вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума, 124 из них – по рабочим профессиям.
Наиболее востребованные специальности: врач, швея, слесарь, инженер.