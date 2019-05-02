В Кыштыме высадят полсотни дубовых саженцев

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Экология

Как сообщалось на сайте «КР», в прошлом году руководитель кыштымского туристического клуба «Компас Урала» Алла Алферова приступила к реализации своего экологического проекта. В детсадах и школах нашего города она проводила занятия, на которых каждый из детишек сажал в горшочки семена дуба.

Всю зиму они росли, и теперь их вместе с дошкольниками и школьниками высадят в двух районах нашего города. В комитете экологии, природных ресурсов и охраны окружающей среды для этого одну площадку определили в лесной зоне у лесхоза на Ближней Даче, другую – между поликлиникой № 1 и родильным домом.

– Всего в Кыштыме появятся около 50 дубов. Они не требуют ухода, но мы будем следить за ними, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – В сентябре заменим новыми саженцами те, что не приживутся. При высадке потребуется помощь мужчин для сбора защитных конструкций из срезки. Весь материал есть в наличии, нужно только приехать.

Сбор участников экологической акции объявлен 27 мая в 12 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Нижнего Кыштыма. В этот день дубовые саженцы высадят в районе Ближней Дачи.

А 29 мая в 9:30 сбор объявлен у дома культуры металлургов.