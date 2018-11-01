В Кыштыме дети озеленят город дубами Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Экология 0 Это будет сделано в рамках международного проекта "Подари Земле сад". В Челябинской области его координирует руководитель туристического клуба «Компас Урала», жительница Кыштыма Алла Алферова. В детских садах и школах нашего города, а также в Озёрске, Каслях, Верхнем Уфалее, Челябинске она проводит занятия, на которых дети узнают об экологической ситуации в мире, о значении леса, чистого воздуха и воды. Уроки проходят в игровой форме. Каждый ребёнок сажает в горшок семена дуба и забирает его домой, чтобы через несколько месяцев высадить дерево рядом с домом, на даче или школьном дворе. – Уроки проводятся бесплатно, оплачивается только посадочный комплект, в который входят семена, грунт, горшок. Весь материал стоит 100 рублей, но детям из многодетных семей и детям-сиротам я предоставляю набор безвозмездно, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Наша цель – помочь вырасти детям разумными и умеющими ценить природу. Для массовой высадки дубков будет проведён экологический праздник. Его дату предстоит решить с администрацией Кыштымского округа. Участники экологического движения надеются, что со временем в городах появятся «Детские рощи», где маленькие жители смогут высаживать свои деревья. Заявки на проведение занятий в детских садах и школах присылайте на электронный адрес: kompasurala74@mail.ru или звоните по телефону: 8-908-057-12-78. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить