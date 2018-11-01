В Кыштыме дети озеленят город дубами

Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Экология

Это будет сделано в рамках международного проекта "Подари Земле сад". В Челябинской области его координирует руководитель туристического клуба «Компас Урала», жительница Кыштыма Алла Алферова. В детских садах и школах нашего города, а также в Озёрске, Каслях, Верхнем Уфалее, Челябинске она проводит занятия, на которых дети узнают об экологической ситуации в мире, о значении леса, чистого воздуха и воды.

Уроки проходят в игровой форме. Каждый ребёнок сажает в горшок семена дуба и забирает его домой, чтобы через несколько месяцев высадить дерево рядом с домом, на даче или школьном дворе.

– Уроки проводятся бесплатно, оплачивается только посадочный комплект, в который входят семена, грунт, горшок. Весь материал стоит 100 рублей, но детям из многодетных семей и детям-сиротам я предоставляю набор безвозмездно, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Наша цель – помочь вырасти детям разумными и умеющими ценить природу.

Для массовой высадки дубков будет проведён экологический праздник. Его дату предстоит решить с администрацией Кыштымского округа.

Участники экологического движения надеются, что со временем в городах появятся «Детские рощи», где маленькие жители смогут высаживать свои деревья.

Заявки на проведение занятий в детских садах и школах присылайте на электронный адрес: kompasurala74@mail.ru или звоните по телефону: 8-908-057-12-78.