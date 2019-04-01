В Кыштыме убирать мусор с вершины Сугомака поедут на внедорожниках

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Экология

Руководитель туристического клуба «Компас Урала» Алла Алферова пятый год подряд организует экологическую уборку озера и горы Сугомак.

На её призыв откликаются не только жители Кыштыма, но и соседних городов. Особенность этого субботника в том, что на него съезжаются водители на внедорожниках, чтобы попасть в труднодоступные лесные места.

– В позапрошлом году мы вывозили мусор на Ниве и Мицубиси Делика. Машины были полные. В прошлом его уже было поменьше, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Территория большая, поэтому уберём, сколько сможем. Будем надеяться на желающих помочь в этом добром деле. Необязательно быть на машине. Если её нет, то скооперируемся и доставим всех, кто пешком, до места. Необязательно ехать с нами на весь день. Можно и за час собрать немало мусора.

Перчатки и мешки будут выдаваться. Но если кто-то привезёт свои, тоже хорошо.

Всех участников субботника угостят душистым чаем.

Сбор группы 27 апреля в 10 часов утра на площади Карла Маркса. Дополнительная информация по телефону 8-908-057-12-78.