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В Кыштыме убирать мусор с вершины Сугомака поедут на внедорожниках

Автор: КР от Сегодня, 16:57 Категория: Экология

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Руководитель туристического клуба «Компас Урала» Алла Алферова пятый год подряд организует экологическую уборку озера и горы Сугомак.

 

На её призыв откликаются не только жители Кыштыма, но и соседних городов. Особенность этого субботника в том, что на него съезжаются водители на внедорожниках, чтобы попасть в труднодоступные лесные места.

 

– В позапрошлом году мы вывозили мусор на Ниве и Мицубиси Делика. Машины были полные. В прошлом его уже было поменьше,  – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Территория большая, поэтому уберём, сколько сможем. Будем надеяться на желающих помочь в этом добром деле. Необязательно быть на машине. Если её нет, то скооперируемся и доставим всех, кто пешком, до места. Необязательно ехать с нами на весь день. Можно и за час собрать немало мусора.

 

Перчатки и мешки будут выдаваться. Но если кто-то привезёт свои, тоже хорошо.

 

Всех участников субботника угостят душистым чаем.

 

Сбор группы 27 апреля в 10 часов утра на площади Карла Маркса. Дополнительная информация по телефону 8-908-057-12-78.

 


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