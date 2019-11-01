В Кыштыме появится крытый верёвочный парк

Автор: КР от Сегодня, 10:58 Категория: Спорт

К началу декабря в здании физкультурно-оздоровительного комплекса на Нижнем Кыштыме откроется верёвочный парк «Джуманджи». Идея создания новой площадки для активного семейного отдыха появилась у руководителя скалолазного центра «СкАла» Аллы Алферовой.

Напомним, скалодром находится в этом же здании на улице Интернационала, 103б. Дети вместе с родителями покоряют там высоту от трёх до девяти метров.

В верёвочном парке также оборудуют трассы различной сложности. Самые простые будут под силу даже дошкольникам. А для взрослых подготовят более серьёзную полосу препятствий.

– Трассы устанавливают работники из Екатеринбурга, которые специализируются как на уличных, так и на крытых верёвочных парках, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Также проводится обучение инструкторов для работы в нашем парке. Они будут следить за безопасностью людей при прохождении препятствий и контролировать страховочные системы.

Поддержку в создании верёвочного парка оказывают владельцы здания ФОК Сергей Комаров и Вячеслав Кокуркин. Название «Джуманджи» выбрали сами кыштымцы в социальной сети. Также по предложениям будущих посетителей были названы отдельные трассы. Это «Трасса туземца», «Тропа храбрости», «Эквилибриум» и «Баланс».