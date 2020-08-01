Завтра жители девяти улиц в Кыштыме останутся без электроснабжения

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Завтра, 4 августа, с 9 до 17 часов в связи с монтажом СИП на ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 будет отключено электроснабжение по ул. Кирова, с № 75 по № 122; Урицкого, с № 22 по № 71.

С 10 до 11 часов и с 16 до 17 часов в связи с ремонтом кабеля будет от ТП-116 будет отключено электроснабжение на ул. Крестьянская, с № 47 по № 145; Долгова, с № 15 по № 21; К.Либкнехта, с № 77 по № 150; Ю.Ичевой, с № 102 по № 169, № 150, 179, 181, 183; Ленина, № 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 59, 59а, 59б; Челюскинцев, с № 33 по № 64; Каслинская, с № 10 по № 26.