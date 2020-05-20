ЕДДС Кыштыма сообщает об отключении электроснабжения

Сегодня, 13:31 Категория: Общество

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21 мая с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ будет отключено электроснабжение на улицах Красноармейская, с № 51 по № 128; Кирова, с № 1 по № 4; Свердлова, с № 58 по № 113; Ленина, № 27а.

22 мая с 9 до 17 часов в связи с техническим присоединением на ВЛ-0,4 кВ дом на улице Озерная будет отключено электроснабжение на улицах Озерная; Саломатина, с № 14 по № 67; 3-я Озерная, с № 33 по № 58.

22 мая с 13 до 18 часов в связи с ремонтом внутридомовых сетей электроснабжения будет отключено электроснабжение на улицах Челюскинцев, № 59, 59а; в детском саду № 20.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.