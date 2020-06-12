Жители 19 улиц частного сектора Кыштыма останутся без электроснабжения

Вчера, 10:00 Категория: Общество

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15 июня с 9 до 17 часов в связи с монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 будет отключено электроснабжение на улицах М.-Сибиряка, с № 41 по № 79; Школьная, № 8; 2-я Дачная, с № 16 по № 73; Освобождения Урала, с № 9 по № 26; Пеньковка, № 53; Соймановский проспект, с № 4 по № 34.

16 июня с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 будет отключено электроснабжение на улицах Герцена, с № 1 по № 29; Урицкого, с № 1 по № 23; Красноармейская, с № 3 по № 72; Маукская, № 12, 19.

17 июня с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-45 будет отключено электроснабжение на улицах 1-я Пионерская, 2-я Пионерская.

17 июня с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 будет отключено электроснабжение на улицах М.Тюменская, Абрамова, Папанина, с № 3 по № 10; Маяковского, с № 2 по № 7.

18 июня с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 будет отключено электроснабжение на улицах Деньщикова, 2-я Пионерская, Каслинское шоссе, 1,2,4

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.