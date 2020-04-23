Завтра жители больше 10 улиц в Кыштыме останутся без электроснабжения

Вчера, 16:49 Категория: Общество

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Завтра, 24 апреля, с 10 до 15 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-10 кВ будет отключено электроснабжение в посёлке Егусты.

С 9 до 15 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ по переводу потребителя на новую опору будет отключено электроснабжение на улицах Комарова, с № 3 по № 5; ул. Гузынина, с № 2 по № 63.

С 9 до 15 часов для безопасного проведения работ на ВЛ-35 кВ будет отключено электроснабжение на улицах Ю. Ичевой, с № 3 по № 135; М.Горького, с № 4 по № 7.

С 9 до 16 часов в связи с подключением абонента к ТП-58 будет отключено электроснабжение на улицах Снежная; Парковая; К.Либкнехта, с № 223 по № 288.

С 9 до 16 часов в связи с подключением абонента к ТП-20 будет отключено электроснабжение на улицах Герцена; Урицкого; Красноармейская, с № 3 по № 72; Маукская, № 12, 19.