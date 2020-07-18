График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Сегодня, 13:00 Категория: ЖКХ

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20 июля с 13 до 15 часов в связи с переустановкой щита учета в ТП-100 будет отключено электроснабжение на улице Кирова, с № 55 по № 122; в школе № 4.

20, 21 июля с 8 до 17 часов в связи с заменой опор будет отключено электроснабжение на улицах Парковая, с № 3 по № 9; К.Либкнехта, с № 258 по № 280; Снежная.

22, 23 июля с 8 до 17 часов в связи с заменой опор будет отключено электроснабжение на улицах Челюскинцев, с № 33 по № 50.

24 июля в связи с заменой рубильника в ТП-119 будет отключено электроснабжение на улицах Челюскинцев, с № 33 по № 50, № 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 64; Ленина, № 59,59а,59б; Каслинская, с № 10 по № 26.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.