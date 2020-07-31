Президент России Владимир Путин одобрил предложения губернатора Алексея Текслера по поддержке промышленности

Вчера, 11:00 Категория: Общество

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Предложения губернатора Челябинской области Алексея Текслера внесены в перечень поручений Президента РФ по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

В протокол внесены следующие инициативы челябинского губернатора по поддержке предприятий в современных экономических условиях:

- развивать функционал Государственной информационной системы промышленности в целях администрирования и наглядного отображения кооперационных цепочек предприятий промышленных кластеров субъектов РФ;

- распространить меры поддержки системообразующих предприятий российской экономики на градообразующие предприятия малых городов России;

- увеличить объём финансирования по программе Фонда развития промышленности «Проекты развития» с 500 млн рублей до 1 млрд рублей;

- возобновить программу господдержки производственной кооперации между предприятиями промышленных кластеров за счёт федерального финансирования;

- предоставить единую федеральную субсидию на софинансирование расходов субъектов РФ на реализацию региональных программ развития промышленности для стимулирования роста обрабатывающих отраслей промышленности субъектов РФ за счёт федерального финансирования;

- продлить программу стимулирования кредитования и увеличения частных инвестиций управляющих компаний в развитие региональной промышленной инфраструктуры (индустриальные парки и промышленные технопарки) за счёт федерального финансирования;

- запустить механизм компенсации затрат частных инвесторов по её созданию и развитию за счёт возврата налоговых и таможенных платежей резидентов указанных объектов в федеральный бюджет.

