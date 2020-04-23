Одно из градообразующих предприятий Кыштыма вошло в перечень системообразующих и может рассчитывать на господдержку

Сегодня, 01:15 Категория: Экономика и бизнес

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Почти два десятка предприятий Челябинской области вошли в новый перечень системообразующих компаний России, составленный Минпромторгом. Всего в списке ведомства 246 организаций в 15 отраслях. В скором времени он ещё пополнится предприятиями, занятыми в области металлургии, машиностроения и других.

Предприятия и компании, признанные системообразующими, могут не прекращать работу в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, для них введён полугодовой мораторий на процедуру банкротства. Также системообразующие предприятия получат доступ к льготным кредитам на пополнение оборотных средств.

В числе южноуральских предприятий, вошедших в список Минпромторга как системообразующие, оказалось и одно из градообразующих предприятий Кыштыма – АО «Радиозавод». Сегодня он представлен на рынке радиоэлектронной промышленности как высокотехнологичное предприятие с большим производственным потенциалом.