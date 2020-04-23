Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Одно из градообразующих предприятий Кыштыма вошло в перечень системообразующих и может рассчитывать на господдержку

Сегодня, 01:15 Категория: Экономика и бизнес
34
0

Почти два десятка предприятий Челябинской области вошли в новый перечень системообразующих компаний России, составленный Минпромторгом. Всего в списке ведомства 246 организаций в 15 отраслях. В скором времени он ещё пополнится предприятиями, занятыми в области металлургии, машиностроения и других.

 

Предприятия и компании, признанные системообразующими, могут не прекращать работу в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, для них введён полугодовой мораторий на процедуру банкротства. Также системообразующие предприятия получат доступ к льготным кредитам на пополнение оборотных средств.

 

В числе южноуральских предприятий, вошедших в список Минпромторга как системообразующие, оказалось и одно из градообразующих предприятий Кыштыма – АО «Радиозавод». Сегодня он представлен на рынке радиоэлектронной промышленности как высокотехнологичное предприятие с большим производственным потенциалом.

Поделиться публикацией

Теги: Минпромторг Кыштым радиозавод пандемия

Похожие публикации:

Одно из предприятий Кыштыма может получить статус лучшего предприятия нашей страны

Одно из крупнейших предприятий Кыштыма вошло в ТОП-100 лидеров промышленности России

В Кыштыме задолжали за потреблённую электроэнергию более 45 миллионов рублей

В Челябинской области откроется международная биржа субконтрактов

В Уфалее начнут выпускать светодиоды

Комментарии:

Добавить