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В Челябинске проходит инаугурация избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: Политика

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Торжественная церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области проходит в театре драмы имени Н. Орлова.

 

Приглашены больше тысячи гостей. Среди них – полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики России Александр Новак, губернатор Курганской области Вадим Шумков, а также общественники, учителя, врачи, ветераны и представители конфессий.

 

В церемонии примет участие оркестр челябинского филиала Военно-воздушной академии, рота почетного караула и хор театра оперы и балета.

 

Поддержать Алексея Леонидовича приехала и давняя знакомая его семьи – известная певица Диана Гурцкая.

 

Инаугурация продлится 45 минут в строго официальном стиле. Все желающие могут наблюдать за церемонией в прямом эфире на сайте  1obl.tv. 

 

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер набрал 69,31 процента голосов. В Кыштымском городском округе его поддержали 74,68 процентов избирателей.

 

 

 

 


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