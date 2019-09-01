В Челябинске проходит инаугурация избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: Политика 0 Торжественная церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области проходит в театре драмы имени Н. Орлова. Приглашены больше тысячи гостей. Среди них – полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики России Александр Новак, губернатор Курганской области Вадим Шумков, а также общественники, учителя, врачи, ветераны и представители конфессий. В церемонии примет участие оркестр челябинского филиала Военно-воздушной академии, рота почетного караула и хор театра оперы и балета. Поддержать Алексея Леонидовича приехала и давняя знакомая его семьи – известная певица Диана Гурцкая. Инаугурация продлится 45 минут в строго официальном стиле. Все желающие могут наблюдать за церемонией в прямом эфире на сайте 1obl.tv. Напомним, в Единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер набрал 69,31 процента голосов. В Кыштымском городском округе его поддержали 74,68 процентов избирателей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить