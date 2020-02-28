Алексей Текслер призвал промышленников увеличить зарплаты работникам

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Фото пресс-службы правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер встретился с членами ассоциации работодателей Челябинской области. Глава региона озвучил основные задачи и цели социально-экономического развития: ежегодный рост инвестиций в два раза и рост доходов населения, причем зарплаты южноуральцев, по мнению Алексея Текслера, должны повышаться, опережая растущие цены.

Региональные власти готовы поддержать бизнес: так, по инициативе губернатора в этом году будет расширен список предпринимателей, которые получат налоговый инвестиционный вычет. Мощным импульсом для развития бизнеса становятся национальные проекты. Одним из механизмов участия в них является поставка продукции для государственных и муниципальных нужд – для компаний это возможность работать, а прибыль инвестировать в родную область.

Ещё один принципиальный вопрос – это обеспечение роста зарплаты работников предприятий. Алексей Текслер призвал бизнес-сообщество подключиться к решению поставленной президентом страны задачи по увеличению доходов населения. При этом, по мнению губернатора, доходы работающих людей должны повышаться, опережая растущие цены. Пока Южный Урал по уровню средней зарплаты занимает 36 место в стране.

– Мы ставим амбициозную задачу – увеличение к 2024 году заработной платы работающего населения в 1,5 раза к уровню 2018 года. Понятно, что нужно исходить из реальных возможностей предприятий, из объективных экономических параметров, но в целом эти темпы должны соответствовать нашим общим поставленным целям, – сказал глава региона.