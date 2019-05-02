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Промышленным предприятиям Челябинской области окажут государственную поддержку

Автор: КР от Вчера, 13:04 Категория: Экономика и бизнес

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Вопросы развития промышленности Южного Урала обсудили глава региона Алексей Текслер и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

 

Во время встречи речь шла о поддержке автомобилестроения и производства двигателей большой мощности, производстве современного отечественного энергетического оборудования. Также обсуждались вопросы субсидирования поставок в Челябинскую область общественного транспорта.

 

Отдельной темой разговора стали актуальные вопросы деятельности оборонных предприятий региона: исполнения гособоронзаказа и наращивания выпуска продукции гражданского назначения.

 

– В Челябинской области существует большой потенциал развития машиностроительной отрасли, исторически наработаны обширные компетенции в этой сфере, – отметил Алексей Леонидович. – Считаю, совместно с федеральным центром необходимо работать над повышением загрузки предприятий этой отрасли, особое внимание обратить на экспортный потенциал.

 

Глава Минпромторга России подтвердил готовность оказывать государственную поддержку предприятиям Челябинской области.

 


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