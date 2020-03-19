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Губернатор Челябинской области получил должность в Госсовете РФ

Сегодня, 16:39 Категория: Политика
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Президент России Владимир Путин назначил главу нашего региона Алексея Текслера руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».

 

Вчера, 18 марта, президент Владимир Путин подписал распоряжение, в котором внёс изменение в состав рабочих групп Госсовета. В частности, руководителем группы по направлению «Экономика и финансы» вместо министра экономического развития России Максима Решетникова стал Алексей Текслер. 

 

Усилия Алексея Леонидовича по развитию экономики региона раньше уже отмечались в федеральных органах власти.

 

Как прокомментировал кадровое решение челябинский политолог Александр Мельников, назначение Текслера руководителем рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», безусловно, усиливает федеральный вес челябинского губернатора. Для региона это действительно даёт конкурентное преимущество в продвижении интересов Челябинской области. 

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Теги: Россия Госсовет Путин Алексей Текслер

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