Над Кыштымом в честь празднования дня Крещения Руси разольётся колокольный звон

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Во вторник, 28 июля, в течение десяти минут в Кыштыме и других городах Челябинской области будет звучать колокольный звон в честь празднования дня Крещения Руси. Всероссийская акция, которая получила название «Слава Тебе, Боже!», проходит уже восемь лет. Об этом сообщает сайт 1obl.ru.

– Праздничный звон – это благодарность Богу за то, что наши предки сердцем ощутили силу и истинность Евангелия Христова и вошли в семью цивилизованных народов, – прокомментировали представители Челябинской епархии. – Это знак признательности великому князю Киевскому Владимиру за судьбоносный выбор, предопределивший культурное своеобразие и славную историческую судьбу России на столетия вперёд.

Напомним, крещение киевлян состоялось по инициативе князя Владимира. Точная дата события не указана, но историки относят её к 988 году. Именно из-за неопределённости в дате было принято решение праздновать Крещения Руси в день смерти князя Владимира – 28 июля.