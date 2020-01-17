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В Кыштыме полицейские обеспечат охрану общественного порядка на Крещение

Сегодня, 11:05 Категория: Общество
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В ночь с 18 на 19 января сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднования Крещения Господня.

 

Как пояснил сайту «КР» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских, на охрану общественного порядка в местах проведения богослужений и крещенских купаний будут задействованы сотрудники полиции, казаки и члены добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий. Перед проведением мероприятий прилегающая к купели территория будет обследована кинологом со служебной собакой. Инспекторы ДПС будут задействованы в регулировке дорожного движения и организации парковки автотранспорта.

 

Сотрудники полиции призывают кыштымцев и гостей города соблюдать необходимые меры личной и имущественной безопасности, парковать личный автотранспорт только на специально организованных стоянках. При обнаружении бесхозных предметов незамедлительно обращаться к сотрудникам органов внутренних дел. Распитие и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах запрещено.

 

В местах проведения религиозных мероприятий и купаний могут осуществляться осмотровые мероприятия, в том числе с применением технических средств.

 

Обо всех преступлениях и происшествиях следует незамедлительно сообщать в дежурную часть отдела полиции или по телефонам 4-46-61, 02 или 112.

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Теги: Кыштым полиция Крещение правопорядок

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