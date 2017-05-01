Ювелиры Кыштыма выпустят колокольчики к юбилею города
Автор: КР от Сегодня, 09:54 Категория: Общество
Эти сувенирные изделия поступят в продажу в ближайшее время. Сейчас кыштымский ювелирный завод принимает заказы на их изготовление. Колокольчики из бронзы весом в 80 граммов и высотой в 7,5 сантиметров обладают кристальным звоном.
– Колокольчик звонит очень красиво и звучно, а колокольный звон, как известно, обладает божественной силой, – сказала сайту «КР» начальник отдела продаж ювелирного завода Наталья Батурина. – Его звук отгоняет злых духов, защищает от сглаза, энергетически очищает пространство.
На одной стороне ручки бронзового колокольчика выгравирован герб Кыштыма, название города и дата – 260 лет, на другой – усадьба «Белый дом» и надпись «1757 – 2017». Один экземпляр будет стоить 900 рублей.
Кроме этого сувенира кыштымские ювелиры начали выпуск славянских оберегов из серебра. Мужские амулеты защитят их обладателей от врагов, а женские – усилят здоровье и мудрость.
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