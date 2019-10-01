В Кыштыме напишут «Большой этнографический диктант» Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Общество 0 На территории России проживают представители более 190 народов. Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» проводится с целью привлечь внимание жителей нашей страны к истории, культуре и традициям. В прошлом году в Кыштыме этнографический диктант написали более 30 человек. Они должны были ответить, например, что означает название русской куклы «Матрёшка». Или какая из религий является традиционной для нагайбаков? В этом году диктант будет состоять из 30 тестовых вопросов. На ответы даётся 45 минут. К акции могут присоединиться все желающие. Она пройдёт 1 ноября в 11 часов в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. За 30 минут до начала нужно будет пройти регистрацию. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить