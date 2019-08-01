В Кыштыме выступят мастера духовной музыки и колокольного звона Челябинской митрополии

Автор: КР от Сегодня, 15:17 Категория: Культура

В этом году открытие международного фестиваля духовной музыки, как и день колокольного звона, пройдёт под открытым небом.

На площадке перед Народным домом 30 августа состоится большой Гала-концерт с участием хора академического культурно-художественного объединения «Ива Лоба Рибар» из Сербии, Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии, ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», мужского хора «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга, Челябинского камерного хора имени В. Михальченко и хоровой капеллы Тюменской филармонии. Начало в 18 часов.

На следующий день, 31 августа, музыканты из Тюмени выступят в 16 часов в храме Рождества Христова. А 1 сентября в Доме культуры металлургов пройдёт концерт мужского хора «Оптина пустынь». Начало в 16 часов.

Колокольный звон разольётся над городским прудом в парке у Белого дома 1 сентября. В этот день звонари из Кыштыма и Челябинска не только порадую зрителей разноголосьем колоколов, но и проведут мастер-классы. Их выступление начнётся в 12 часов.

Билеты на открытие фестиваля и хорового выступления в Христорождественской церкви продаются в кассе Народного дома. Билеты на концерт 1 сентября можно купить в кассе Дома культуры металлургов.

Фестиваль пройдёт при поддержке врио губернатора Алексея Текслера и министерства культуры Челябинской области. Помимо нашего города, дни духовной музыки состоятся в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и в посёлке Красногорский.

Напомним, этот фестиваль зародился на Южном Урале в рамках благотворительного концерта, который прошёл в 2016 году в храме Рождества Христова в Кыштыме. Тогда в наш город приехали южноуральские хоры. После этого было принято решение о проведении ежегодного фестиваля, который приобрёл статус международного.