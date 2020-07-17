Увильды признано самым популярным озером Челябинской области

Сегодня, 14:06 Категория: Общество

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Один из операторов сотовой связи провёл исследования, исходя из интернет-трафика и числа телефонных звонков. Больше всего активность наблюдается на озере Увильды. При этом большая часть от общего числа отдыхающих – жители Свердловской области, треть отдыхающих – из Челябинской области. Кроме того, пользуются популярностью озёра Тургояк и Кисегач.



– Вчера приехали на пляж базы отдыха на Увильдах, были поражены, сколько там отдыхающих – около двух тысяч человек, не меньше, – сказал сайту «КР» житель Кыштыма Игорь Иванов. – Люди устанавливают палатки впритык друг к другу. На фоне распространения коронавируса выглядит ужасно. Естественно, все отдыхают без масок…



Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлён до 26 июля. Продолжает действовать масочный режим. За сутки в Челябинской области выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19.