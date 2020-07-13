В Челябинской области сняты некоторые ограничения в связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией

Вчера, 11:54 Категория: Общество

495

0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений.

Так, полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Органам ЗАГС теперь разрешено производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более десяти человек. Соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно.

Культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются под запретом. Продолжает действовать обязательный масочный режим.

На утро 13 июля в Челябинской области подтверждены 9375 случаев заболевания COVID-19 (+ 134 новых подтверждений за сутки). Всего 5926 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3219 человек.

Проведено 330 305 исследований на COVID-19за всё время пандемии.

За прошедшие сутки умерло 3 человека:

- атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни (COVID-19 сопутствующий)-пациентка, 85 лет;

- сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия (COVID-19 сопутствующий)-пациентка, 71 год;

- сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий)-пациентка, 70 лет.