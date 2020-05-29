В Челябинской области подтверждено более 100 случаев COVID-19 за сутки

Вчера, 11:28 Категория: Медицина

370

0

На утро 1 июня в Челябинской области подтверждены 3132 случая заболевания COVID-19 (+ 114 новых подтверждений за сутки).

1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерли 2 человека. Пациент, 63 года (от COVID-19). Пациент, 61 год (субарахноидальное кровоизлияние (COVID-19 сопутствующий).

Больных COVID-19 в регионе на данный момент –1741 человек.

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области до 14 июня включительно.

1. До 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и так далее. Заезды приостановлены до 30 июня.

2. Продолжает действовать масочный режим: маски необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, магазинах, аптеках, банках и других помещениях, где находятся люди.

3. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице в составе одной семьи либо до двух человек одновременно.

4. Работают продуктовые магазины, аптеки, банки, зоомагазины, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

5. Образовательные организации работают в дистанционном режиме.

6. Предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки.

7. Массовые мероприятия не проводятся.

8. Для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.

Кроме того, гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения коронавирусной инфекции.