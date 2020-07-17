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Минздрав Челябинской области сообщает о новых случаях заражения COVID-19

Сегодня, 13:46 Категория: Медицина
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На утро 17 июля в Челябинской области подтверждены 9931 случай заболевания COVID-19 (+ 145 новых подтверждений за сутки).
Всего 6296 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3391 человек. За время пандемии проведено 346 553 исследований на коронавирус.

За прошедшие сутки умерло 4 человека:
- диффузный кардиосклероз (ковид сопутствующий) - пациентка, 69 лет;
- цирроз печени, печеночно-клеточная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 60 лет;
- атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 83 года;
- хроническая обструктивная болезнь легких (ковид сопутствующий) - пациент, 78 лет.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

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Теги: Кыштым Масочный режим Коронавирус Минздрав Челябинской области

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