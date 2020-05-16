В Челябинской области 98 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 12:17 Категория: Медицина

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Всего в Челябинской области подтверждены 1609 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+ 98 новых за сутки).

543 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

В настоящий момент больных COVID-19 в регионе - 1039 человек.

За прошедшие сутки умерли пациентка - 79 лет, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет (сопутствующий COVID-19), пациент - 71 год, хроническая обструктивная болезнь лёгких 4 стадия (сопутствующий COVID-19).

В инфекционном отделении кыштымской городской больницы продолжают лечение 5 человек (1 - житель Кыштыма, 4 - жители соседних территорий). Под медицинским наблюдением остаются около 100 человек, направленных на самоизоляцию.