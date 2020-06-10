Статистика регионального министерства здравоохранения о ситуации по распространению коронавируса за сутки

Вчера, 14:25 Категория: Медицина

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На утро 11 июня в Челябинской области подтверждены 4367 случаев заболевания COVID-19 (+ 122 новых подтверждения за сутки).

За прошедшие сутки выписаны 88 человек. Всего 2187 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 2092 человек.

За прошедшие сутки умерло 3 человека от COVID-19:

– пациент, 60 лет;

– пациентка,45 лет;

– пациент, 80 лет.

Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санатирных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.

Не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию друг от друга.

При первых признаках недомогания – обращаться к врачу.