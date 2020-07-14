Предприятиям Южного Урала компенсируют затраты на дезинфекцию

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Как сообщил начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Евгений Ермоленко, с 15 июля компании малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные НКО смогут претендовать на субсидии на профилактические и дезинфекционные мероприятия. Эта мера поддержки рассчитана на организации, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактику и дезинфекцию. К таковым относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные НКО в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общепита и бытовых услуг.

Размер субсидии определен как сумма средств на расходы первоначальные (15 тысяч рублей) и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 года. Например, если в мае в штате организации было 20 человек, то размер субсидии составит 145 тысяч руб. Индивидуальные предприниматели без работников получат 15 тысяч рублей.

– Это деньги на профилактику коронавируса, на закупку дезинфицирующий средств и все остальные нужды, связанные с этими расходами, – рассказал Евгений Ермоленко. – На субсидию могут претендовать не все организации. Постановлением правительства № 976 от 2 июля оговорен и круг получателей, и правила предоставления. Предприятие должно быть включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня текущего года, ОКВЭДы потенциальных получателей должны входить в перечень сфер, которым в наибольшей степени нужна поддержка для проведения профилактических мероприятий. Кроме того, по состоянию на 1 июня недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности не должна превышать 3 тысячи рублей.

Для получения субсидии нужно направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации по почте или подать заявку в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В заявлении следует указать счет, на который будут перечислены средства субсидии.

Как уточнил Евгений Ермоленко, в мае-июне такие субсидии уже выдавались и, как показал опыт, намного быстрее и удобнее обрабатываются заявления, поступающие в электронном виде через личные кабинеты или по телекоммуникационным каналам связи.



Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе. Эта мера поддержки будет действовать до 15 августа текущего года.