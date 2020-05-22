Новый сервис ФНС о мерах налоговой поддержки бизнеса

Сегодня, 16:07 Категория: Экономика и бизнес

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Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе.

Для этого достаточно ввести ИНН. Сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки. Он автоматически проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.

Подробнее о мерах поддержки пострадавших организаций и предпринимателей, а также о порядке получения субсидии можно узнать на специальных страницах: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Субсидии для малого бизнеса». В разделе «Сервисы и госуслуги» все сервисы по мерам поддержки бизнеса объединены в блок «COVID-19».